Galimberti: introduciamo il licenziamento degli insegnanti (Di domenica 18 settembre 2022) "Sono per la scuola pubblica purché si possano licenziare gli insegnanti cattivi". E se i professori lamentano di esser poco pagati? "Andate in un'industria dove gli operai lavorano, anche se pagati poco, ma lavorano. introduciamo il licenziamento dei cattivi insegnanti, o gli studenti piu fortunati andranno all'estero, mentre i peggiori resteranno qui, a prendere il reddito di cittadinanza. La scuola oggi al massimo istruisce, ma non educa a sentimenti ed emozioni. E "fuori i genitori che fanno i sindacalisti dei figli, preoccupati solo della promozione". Il filosofo Umberto Galimberti questa mattina a Modena, presentando la sua lezione al Festival filosofia, nel consueto stile diretto e senza fronzoli che lo caratterizza, lancia, ancora una volta, accuse severe al sistema scolastico italiano.Alla ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 settembre 2022) "Sono per la scuola pubblica purché si possano licenziare glicattivi". E se i professori lamentano di esser poco pagati? "Andate in un'industria dove gli operai lavorano, anche se pagati poco, ma lavorano.ildei cattivi, o gli studenti piu fortunati andranno all'estero, mentre i peggiori resteranno qui, a prendere il reddito di cittadinanza. La scuola oggi al massimo istruisce, ma non educa a sentimenti ed emozioni. E "fuori i genitori che fanno i sindacalisti dei figli, preoccupati solo della promozione". Il filosofo Umbertoquesta mattina a Modena, presentando la sua lezione al Festival filosofia, nel consueto stile diretto e senza fronzoli che lo caratterizza, lancia, ancora una volta, accuse severe al sistema scolastico italiano.Alla ...

