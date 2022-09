Corsa podistica delle Sette Cappelle, un giorno di festa a Sassano (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSassano (Sa) – Un cielo limpido per salutare la fine dell’estate: la migliore cornice possibile per correre e stare insieme. Il 13° capitolo della Corsa podistica delle Sette Cappelle – organizzata dall’associazione “In cammino con Padre Pio” con il contributo della Cilento Run – non ha soltanto riempito di gioia i cuori degli atleti e dei tanti volontari che hanno curato i preparativi dell’evento, ma ha altresì dimostrato che lo sport è un impareggiabile veicolo di aggregazione, a maggior ragione dopo gli anni drammatici dell’emergenza sanitaria. Un percorso più lungo (12.350 km) e più impegnativo, con due salite brevi ma impegnative per sgranare il gruppo, un tratto di strada serrata prima dell’epilogo davanti alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria: il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Un cielo limpido per salutare la fine dell’estate: la migliore cornice possibile per correre e stare insieme. Il 13° capitolo della– organizzata dall’associazione “In cammino con Padre Pio” con il contributo della Cilento Run – non ha soltanto riempito di gioia i cuori degli atleti e dei tanti volontari che hanno curato i preparativi dell’evento, ma ha altresì dimostrato che lo sport è un impareggiabile veicolo di aggregazione, a maggior ragione dopo gli anni drammatici dell’emergenza sanitaria. Un percorso più lungo (12.350 km) e più impegnativo, con due salite brevi ma impegnative per sgranare il gruppo, un tratto di strada serrata prima dell’epilogo davanti alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria: il ...

emanuelegiusep3 : RT @globefaro: Bagni chimici a piazza del popolo in vista della corsa podistica di domani. A Roma da tempo abbiamo perso il buon senso e il… - MIBrutus : RT @globefaro: Bagni chimici a piazza del popolo in vista della corsa podistica di domani. A Roma da tempo abbiamo perso il buon senso e il… - stefanocherti : RT @globefaro: Bagni chimici a piazza del popolo in vista della corsa podistica di domani. A Roma da tempo abbiamo perso il buon senso e il… - LuceverdeMilano : ??????? #Milano #manifestazione podistica ??#CORSA DEI 3 PARCHI ???? Domenica #18settembre, dalle ore 8.30 ??RITR… - susanna_le : RT @globefaro: Bagni chimici a piazza del popolo in vista della corsa podistica di domani. A Roma da tempo abbiamo perso il buon senso e il… -