(Di sabato 17 settembre 2022) «Sei un… usi unda» dice furioso Matteocontro Giuseppe, dopo le dichiarazioni del presidente del M5s durante un comizio in Sicilia poche ore prima. L’ex premier grillino si trovava ad Agrigento quando durante un comizio ha attaccato duramente il senatore dia proposito della sua intenzione di abolire il Reddito di cittadinanza e accusando il M5s di usare il sussidio come «voto di scambio al Sud». Al comizio siciliano,ha quindi detto: «Secondo voi tutte queste persone che applaudono prendono li Reddito di cittadinanza? Prendono tutte il reddito di cittadinanza?deve fare una cosa, venga, finalmente senza scorta, inalla gente a ...

danieledv79 : RT @Rosaria09664593: Volano stracci e che stracci!!!!! - peppiniellopz : RT @Massimo10489625: ???? #IoNonDimentico UN TEATRINO TRA VISCIDI FACCENDIERI Bassetti contro Burioni, volano stracci. La pesante accusa,… - LAURADEPS : RT @Massimo10489625: ???? #IoNonDimentico UN TEATRINO TRA VISCIDI FACCENDIERI Bassetti contro Burioni, volano stracci. La pesante accusa,… - Massimo10489625 : ???? #IoNonDimentico UN TEATRINO TRA VISCIDI FACCENDIERI Bassetti contro Burioni, volano stracci. La pesante accus… - rosarioT1970 : RT @Rosaria09664593: Volano stracci e che stracci!!!!! -

Open

Leggi anche Forza Italia perde pezzi, il Terzo polo li raccoglie e ringrazia Meloni e Salvini alleati incompatibili, sullo scostamento di bilanciogli: 'Matteo più polemico con me che ...Normale dialettica interna alla coalizione, in una sfida a chi prende più voti, o segnale evidente di una incompatibilità tra le parti, di un rapporto scricchiolante e di diversità di vedute già ... Volano stracci tra Renzi e Conte, il leader di Italia Viva: «Sei un mezzo uomo. Che fai minacci Usi linguaggio mafioso» L’ira dell’ex ministro dopo un incontro elettorale a Brindisi «organizzato da una persona arrestata». E lui: «Ti querelo» ...Normale dialettica interna alla coalizione, in una sfida a chi prende più voti, o segnale evidente di una incompatibilità tra le parti, di un rapporto scricchiolante e di diversità di vedute già manif ...