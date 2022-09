Ultime Notizie Roma del 17-09-2022 ore 17:10 (Di sabato 17 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno sull’alluvione nelle Marche in apertura i vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno di 3 dispersi nell’ alluvione che ha colpito la zona di Senigallia nella serata di giovedì il corpo che dovrebbe essere di un uomo è stato individuato nella zona di Serra dei Conti sono tra i dispetti che al momento mancano all’appello il piccolo Mattia di 8 anni la 53enne che era in auto con la figlia è un 47enne la cui lettura è stata travolta nel fiume sono andato intanto Avanti tutta la notte alla luce delle foto elettriche le ricerche dei Dispersi ieri sera la prefettura di Ancona aggiornato l’elenco a 10 vittime e 3 dispersi 3 morti si aggiunge un ottantenne non sarebbe stato trascinato via dalla Piana ma sarebbe scivolato in acqua i dispersi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno sull’alluvione nelle Marche in apertura i vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno di 3 dispersi nell’ alluvione che ha colpito la zona di Senigallia nella serata di giovedì il corpo che dovrebbe essere di un uomo è stato individuato nella zona di Serra dei Conti sono tra i dispetti che al momento mancano all’appello il piccolo Mattia di 8 anni la 53enne che era in auto con la figlia è un 47enne la cui lettura è stata travolta nel fiume sono andato intanto Avanti tutta la notte alla luce delle foto elettriche le ricerche dei Dispersi ieri sera la prefettura di Ancona aggiornato l’elenco a 10 vittime e 3 dispersi 3 morti si aggiunge un ottantenne non sarebbe stato trascinato via dalla Piana ma sarebbe scivolato in acqua i dispersi ...

sole24ore : ?? Cosa direbbe #Biden a #Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ucraina sul campo, decides… - SkyTG24 : #Elezioni politiche, decreto aiuti: in arrivo 31 miliardi. #Draghi: No secondo mandato. LIVE - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - andreasaudade : #Zelensky si fermerà quando non ci sarà più un ucraino vivo e una casa in piedi. Non ha intenzione di negoziare.… - StefanoMarzett1 : Meloni imbarazzante Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Meloni: 'Ungheria è un sistema democratico' - la R… -