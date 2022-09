Traffico Roma del 17-09-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 settembre 2022) Luceverdestazione nessun impedimento alla circolazione in queste prime ore della giornata sulle strade ed autostrade della capitale prudenza per un incidente segnalato in via dei Colli Portuensi e rallentamenti all’altezza della circonvallazione Gianicolense verso quest’ultima e possibili rallentamenti per un altro incidente in via della Sorbona nei pressi di via della Ricerca Scientifica Verso il raccordo anulare per le shopping with love in Piazza delle Medaglie d’Oro dalle 8 alle 20 attuate delle restrizioni alla circolazione per questo sono possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico in occasione della settimana Europea della mobilità abus tram e metro oggi saranno grati per questo dalle 9 alle 20:30 pedonalizzata via del Corso tra Piazza Venezia e largo Chigi il tratto ...