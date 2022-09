Totti e Ilary, la separazione si fa sempre più difficile: ora il dissidio è sugli animali (Di sabato 17 settembre 2022) Non solo Rolex e borsette firmate, ora l’attenzione si sposta sugli animali di Totti e Ilary. Insomma, sentiremo certamente parlare ancora (e ancora) della separazione dell’anno. Ammettiamolo, speravamo tutti che dopo quasi 20 anni d’amore e 3 figli – proprio come hanno detto gli ex coniugi Totti in un comunicato disgiunto all’Ansa il famoso 11 luglio – la separazione tra Totti e Ilary si svolgesse in un contesto più che privato, quasi ermetico, per tutelare Christian, Chanel e Isobel. Ma così non è stato. Fonte: Instagram @fanatikcomtrL’intervista bomba di Francesco Totti al ‘Corriere della sera’, infatti, ha scoperchiato un vaso di Pandora difficile da richiudere. L’ex capitano, per farla breve, ha ... Leggi su curiosauro (Di sabato 17 settembre 2022) Non solo Rolex e borsette firmate, ora l’attenzione si spostadi. Insomma, sentiremo certamente parlare ancora (e ancora) delladell’anno. Ammettiamolo, speravamo tutti che dopo quasi 20 anni d’amore e 3 figli – proprio come hanno detto gli ex coniugiin un comunicato disgiunto all’Ansa il famoso 11 luglio – latrasi svolgesse in un contesto più che privato, quasi ermetico, per tutelare Christian, Chanel e Isobel. Ma così non è stato. Fonte: Instagram @fanatikcomtrL’intervista bomba di Francescoal ‘Corriere della sera’, infatti, ha scoperchiato un vaso di Pandorada richiudere. L’ex capitano, per farla breve, ha ...

