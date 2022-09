Senigallia | il Comune | “Allerta terminata | ma resta divieto di circolazione” Si cercano ancora due dispersi | le vittime sono 11 Curcio firma ordinanza per primi interventi urgenti

(Di sabato 17 settembre 2022) Della Valle di Tod’s dona 1 milione di euro. L’Abi: «Sospendere i mutui nelle aree colpite». Riaperta la linea ferroviaria. Tra le persone che mancano all’appello, un bimbo di 8 anni. La mamma: «Lo avevo tra le braccia, la furia del fango me lo ha strappato». Francesco Acquaroli, nominato commissario delegato per l’assistenza della popolazione

Dopo le forti piogge nelle Marche l'ondata di piena del fiume Misa è arrivata a Senigallia in provincia di Ancona. Marche, nuovo nubifragio sulle zone alluvionate. «Restate in casa e salite ai piani alti». Ostra (Ancona) il Comune più colpito: 5 vittime "Senigallia è distrutta". Sindaci: "Nessuno ci ha avvertito". Alluvione Marche, su Senigallia si intensifica la pioggia, paura per nuova ondata di maltempo.

Il corpo era stato ritrovato dai vigili del fuoco neldi Serra de Conti, in provincia di ...Polizia di Stato ha ottenuto l'intervento del Reparto Anticrimine e del Reparto mobile di'. ...Il corpo era stato ritrovato dai vigili del fuoco neldi Serra de' Conti, in provincia di ...Polizia di Stato ha ottenuto l'intervento del Reparto Anticrimine e del Reparto mobile di'.Il Sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, ribatte alle critiche mosse dal PD sulla decisione di svolgere le prossime consultazioni all’interno del neo plesso di Porto Potenza: «sono state fatte v ...Il cadavere è stato individuato in zona Serra dei Conti, a Senigallia (An). Nella serata di ieri è stato recuperato anche il corpo della 17enne Noemi Bartolucci.