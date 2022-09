Regno Unito, la rivista Decanter inserisce l’Amarone Fieramonte 2015 fra i migliori vini rossi (Di sabato 17 settembre 2022) La rivista di settore britannica Decanter ha premiato, con 100 punti, l’Amarone Fieramonte 2015, conferendogli un riconoscimento che sancisce il primato globale tra i vini rossi. “l’Amarone – afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – è un ambasciatore della bellezza e della bontà del Veneto che non hanno eguali. Il fatto che un’autorevole rivista internazionale incoroni l’Amarone Fieramonti come uno dei vini rossi eccellenti al mondo è un orgoglio per tutta la nostra regione che può contare su una gamma di vini davvero invidiabile. Mi complimento con la famiglia Allegrini per il nuovo riconoscimento ottenuto con il loro vino top di gamma, oggi più che mai ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) Ladi settore britannicaha premiato, con 100 punti,, conferendogli un riconoscimento che sancisce il primato globale tra i. “– afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – è un ambasciatore della bellezza e della bontà del Veneto che non hanno eguali. Il fatto che un’autorevoleinternazionale incoroniFieramonti come uno deieccellenti al mondo è un orgoglio per tutta la nostra regione che può contare su una gamma didavvero invidiabile. Mi complimento con la famiglia Allegrini per il nuovo riconoscimento ottenuto con il loro vino top di gamma, oggi più che mai ...

