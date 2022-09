Re Federer si ritira | lunga vita al Re

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 settembre 2022) Ognuno di noi ha quel giorno tabù: un ipotetico giorno che in qualche modo si spera non arrivi mai, anche se più va avanti il tempo, più si avvicina inesorabilmente. Ieri per ogni appassionato di sport e forse anche per chi lo sport lo guarda di sfuggita la domenica sera perché passa al Tg, è stato quel giorno. Il re del tennis Rogerha annunciato il suo ritiro. Giocherà ancora la Laver Cup a fine mese e poi passerà dall’altro lato, quello degli spalti. Ripercorriamo la carriera e i successi di un giocatore che non poteva non entrare nel libro delle leggende. Gli albori di una carriera incredibile Solamente per riscrivere tutti i titoli vinti da Roger, servirebbero diverse pagine. Già perché in carriera il tennista di Basilea ne ha vinti singolarmente 103. Una carriera, che sembrava essere interminabile ma ...