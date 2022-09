“Méditerranée-Taranto e la Dolce vita” Oggi e domani (Di sabato 17 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Al via la kermesse che animerà l’Isola Madre di Taranto, il centro storico che per due giorni – sabato 17 e domenica e 18 settembre (info 3470186852) – sarà trasformato in un laboratorio di soluzioni per rendere più vivibile la parte antica della città, scrigno di storia millenaria. “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” è un format dedicato alla Puglia e, più in particolare, in questa sua prima edizione alla città di Taranto che in questo periodo vive un’autentica “renaissance”, un rinascimento che la vede splendido palcoscenico di eventi, espressione dell’eterno connubio tra arte, moda, cultura, storia e tradizioni. Si inizia alle ore 11 di sabato 17 settembre nel Palazzo Pantaleo, con la tavola rotonda “Vivere la Città Antica” ... Leggi su noinotizie (Di sabato 17 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Al via la kermesse che animerà l’Isola Madre di, il centro storico che per due giorni – sabato 17 e domenica e 18 settembre (info 3470186852) – sarà trasformato in un laboratorio di soluzioni per rendere più vivibile la parte antica della città, scrigno di storia millenaria. “e la” è un format dedicato alla Puglia e, più in particolare, in questa sua prima edizione alla città diche in questo periodo vive un’autentica “renaissance”, un rinascimento che la vede splendido palcoscenico di eventi, espressione dell’eterno connubio tra arte, moda, cultura, storia e tradizioni. Si inizia alle ore 11 di sabato 17 settembre nel Palazzo Pantaleo, con la tavola rotonda “Vivere la Città Antica” ...

