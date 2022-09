Matthäus: «Maradona mi voleva al Napoli. Mandò delle persone a Monaco per convincermi…» (Di sabato 17 settembre 2022) Steve Hodge, il centrocampista inglese che scambiò la maglia con Diego Armando Maradona nei quarti di finale dei Messico 86? – quando Diego realizzò il gol del secolo e il gol con la mano – ha venduto il cimelio leggendario a maggio scorso per oltre sette milioni di sterline. Per anni – così riferiscono i suoi amici più cari – ha considerato quella maglia l’assicurazione per una pensione d’oro («pension fund»). Lothar Matthäus, invece, che ha scambiato la maglia con Diego allo Stadio Azteca, durante la finale, non ha mai pensato neanche per un attimo di venderla. L’ha restituita agli argentini il mese scorso, all’ambasciatore a Madrid. Lo dichiara in un’intervista rilasciata al Daily Mail. «In 36 anni, non ho mai pensato di volere soldi per quella maglia. È stato un piacere per me restituirla al popolo argentino». Nella sua autobiografia, Diego scrive ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Steve Hodge, il centrocampista inglese che scambiò la maglia con Diego Armandonei quarti di finale dei Messico 86? – quando Diego realizzò il gol del secolo e il gol con la mano – ha venduto il cimelio leggendario a maggio scorso per oltre sette milioni di sterline. Per anni – così riferiscono i suoi amici più cari – ha considerato quella maglia l’assicurazione per una pensione d’oro («pension fund»). Lothar, invece, che ha scambiato la maglia con Diego allo Stadio Azteca, durante la finale, non ha mai pensato neanche per un attimo di venderla. L’ha restituita agli argentini il mese scorso, all’ambasciatore a Madrid. Lo dichiara in un’intervista rilasciata al Daily Mail. «In 36 anni, non ho mai pensato di volere soldi per quella maglia. È stato un piacere per me restituirla al popolo argentino». Nella sua autobiografia, Diego scrive ...

napolista : #Matthäus: «#Maradona mi voleva al #Napoli. Mandò delle persone a #Monaco per convincermi…» Intervista al Daily Ma… - FcInterNewsit : Matthäus: 'Maradona voleva portarmi al Napoli, rifiutai un milione cash...'. Poi andò all'Inter - MatteoSpaziante : RT @CalcioFinanza: All Star Game nel calcio? C’era una volta la Nazionale della Lega Serie A: quando Maradona giocava con Matthäus e Careca… - CalcioFinanza : All Star Game nel calcio? C’era una volta la Nazionale della Lega Serie A: quando Maradona giocava con Matthäus e C… -

Matthaus ammette: "Mai voluto vendere la maglia di Maradona della finale di Messico 86" La maglia in questione è quella di Diego Maradona , che i due si scambiarono nella finale del Campionato del mondo del 1986 allo stadio Atzeca di Città del ... Matthaus: "Maradona mi voleva al Napoli. Una volta mi mandò dei tizi con una borsa di soldi per farmi firmare" Queste le sue parole: "La maglietta di Maradona In 36 anni non mi è mai venuto in mente di farci dei soldi, anzi, è stato un onore per me poterla restituire agli argentini. Siamo stati ognuno all'... La maglia in questione è quella di Diego, che i due si scambiarono nella finale del Campionato del mondo del 1986 allo stadio Atzeca di Città del ...Queste le sue parole: "La maglietta diIn 36 anni non mi è mai venuto in mente di farci dei soldi, anzi, è stato un onore per me poterla restituire agli argentini. Siamo stati ognuno all'...