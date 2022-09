Maltempo: tra dispersi un 47enne Arcevia, auto trovata nel Misa (Di sabato 17 settembre 2022) Si concentrano nelle zone intorno a Serra de' Conti e a Barbara, nell'hinterland senigalliese in provincia di Ancona, le ricerche delle persone ancora disperse dopo il Maltempo e le esondazioni che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Si concentrano nelle zone intorno a Serra de' Conti e a Barbara, nell'hinterland senigalliese in provincia di Ancona, le ricerche delle persone ancora disperse dopo ile le esondazioni che ...

TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, prosegue l’intervento di 380 #vigilidelfuoco tra #Ancona e #PesaroUrbino: finora effettuati oltr… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, tra fango e alberi abbattuti proseguono in provincia di #Ancona le ricerche delle persone disper… - iconanews : Maltempo: tra dispersi un 47enne Arcevia, auto trovata nel Misa - News24_it : Maltempo: tra dispersi un 47enne Arcevia, auto trovata nel Misa -