Guerra in Ucraina, botta e risposta Usa e Russia su uso delle armi nucleari (Di sabato 17 settembre 2022) "Non usate le armi nucleari"; "Seguiamo la nostra dottrina militare": botta e risposta fra Washington e Mosca sull'ipotesi di un eventuale utilizzo di armi nucleari tattiche da parte russa nel conflitto ucraino. A lanciare il primo avvertimento è stato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che in una intervista per il programma televisivo della Cbs "60 minuti", ha minacciato "conseguenze" nel caso in cui la Russia decidesse di usare armi non convenzionali sul territorio ucraino. Alla domanda su quale sarebbe stata la risposta di Washington a sviluppi di questo tenore, Biden non ha risposto, spiega la nota di Cbs News con le anticipazioni dell'intervista. "Pensi che te lo direi se sapessi esattamente cosa sarebbe? Ovviamente, non ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 settembre 2022) "Non usate le"; "Seguiamo la nostra dottrina militare":fra Washington e Mosca sull'ipotesi di un eventuale utilizzo ditattiche da parte russa nel conflitto ucraino. A lanciare il primo avvertimento è stato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che in una intervista per il programma televisivo della Cbs "60 minuti", ha minacciato "conseguenze" nel caso in cui ladecidesse di usarenon convenzionali sul territorio ucraino. Alla domanda su quale sarebbe stata ladi Washington a sviluppi di questo tenore, Biden non ha risposto, spiega la nota di Cbs News con le anticipazioni dell'intervista. "Pensi che te lo direi se sapessi esattamente cosa sarebbe? Ovviamente, non ...

