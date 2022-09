Elezioni | Salvini “Soldi russi? Autogol di chi accusa”

(Di sabato 17 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Viktor Orbàn è stato appena liberamente rieletto dagli ungheresi. E pure gli svedesi hanno votato per mandare a casa un governo di sinistra, scegliendone uno di centrodestra. Si chiama democrazia. E a Bruxelles dovrebbero amare e rispettare la volontà popolare…”. Lo dice, in un’intervista al quotidiano Avvenire, il leader della Lega Matteo. “Siamo d’accordo su tutte le posizioni e le dichiarazioni di Orbàn? Ovviamente no, è chiaro. Ma bisogna riconoscere che le politiche a sostegno delle famiglie, delle coppie e della natalità in Ungheria sono fra le più innovative ed efficaci d’Europa… E per la Lega, aiutare le famiglie anche in Italia sarà una priorità assoluta”. Sui presunti fondia partiti occidentali, come valuta quanto riportato dai media? “E’ una vicenda imbarazzante per chi la cavalca, ovvero la sinistra e i ...

... così, in un'intervista al quotidiano spagnolo, El Pais Matteo. Che lancia la proposta di ... Ma con questo Pd, in questo momento, nelle, non siamo riusciti a poter andare insieme per ...... dice tra l'altro. 09:48 17/09 Letta: "A Monza il buon governo Pd, a Pontida l'Italia ... Proprio a Monza il Partito democratico ha vinto alle ultimeamministrative , come ricorda lo ... Elezioni, Salvini: "Servono 30 miliardi per bollette e lavoro" Non credo che in altri Paesi europei i leader si vantino di essere bravi a buttare giù i premier. Matteo Renzi lo ha fatto ...L’AQUILA – Cinque pullman per un totale di 250 simpatizzanti: sono i numeri della spedizione abruzzese a “Pontida 2022”, la festa nazionale del Carroccio in programma domenica 18 settembre.