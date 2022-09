Elezioni: Calenda, 'Conte è ormai una variante Emiliano del ceppo Di Battista' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Un ex PdC che invita un suo predecessore a venire senza scorta a parlare ai percettori del RDC, sottinteso 'così te le danno'. Direi una variante Emiliano del ceppo Di Battista. Pensa a come correggere gli sprechi di uno strumento pagato da tutti i cittadini, non regalato da te". Così Carlo Calenda su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Un ex PdC che invita un suo predecessore a venire senza scorta a parlare ai percettori del RDC, sottinteso 'così te le danno'. Direi unadelDi. Pensa a come correggere gli sprechi di uno strumento pagato da tutti i cittadini, non regalato da te". Così Carlosu twitter.

