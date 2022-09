Elezioni: Boldrini, 'non denunciare non vuol dire non essere vittima, Calenda lo sa' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Una cosa è certa: non denunciare non vuol dire non aver subito molestia o violenza. Basta guardare i dati Istat: 8 donne su 10 non denunciano le violenze subite. Questo Calenda non può non saperlo! #Richetti #17settembre". Così Laura Boldrini su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Una cosa è certa: nonnonnon aver subito molestia o violenza. Basta guardare i dati Istat: 8 donne su 10 non denunciano le violenze subite. Questonon può non saperlo! #Richetti #17settembre". Così Laurasu twitter.

