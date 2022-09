Conti: «Per quanto fatto meritavamo di più. Giampaolo…» (Di sabato 17 settembre 2022) . Le parole del vice allenatore della Sampdoria Francesco Conti ha parlato al termine della sconfitta contro lo Spezia. Ecco le parole del vice allenatore della Sampdoria: SCONFITTA – «Ci sono partite che nascono sotto una buona stella, non è quella di oggi. Per quanto fatto meritavamo di più. Il rimpianto di oggi è aver preso il gol dopo aver segnato. La squadra ha voluto non perdere, la sconfitta la prendiamo ma non ci scalfisce minimamente». CRISI – «Non siamo felici. La classifica ci vede penalizzati oltre i nostri demeriti. Sappiamo che non possiamo tradire i nostri tifosi. Lavoreremo per dargli soddisfazioni. Durante la sosta ci leccheremo le ferite. Resettiamo e ripartiamo. Riprendiamoci una classifica che ci meritiamo». GIAMPAOLO – «Giampaolo non è scalfito da nulla. È in linea con il lavoro e la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) . Le parole del vice allenatore della Sampdoria Francescoha parlato al termine della sconfitta contro lo Spezia. Ecco le parole del vice allenatore della Sampdoria: SCONFITTA – «Ci sono partite che nascono sotto una buona stella, non è quella di oggi. Perdi più. Il rimpianto di oggi è aver preso il gol dopo aver segnato. La squadra ha voluto non perdere, la sconfitta la prendiamo ma non ci scalfisce minimamente». CRISI – «Non siamo felici. La classifica ci vede penalizzati oltre i nostri demeriti. Sappiamo che non possiamo tradire i nostri tifosi. Lavoreremo per dargli soddisfazioni. Durante la sosta ci leccheremo le ferite. Resettiamo e ripartiamo. Riprendiamoci una classifica che ci meritiamo». GIAMPAOLO – «Giampaolo non è scalfito da nulla. È in linea con il lavoro e la ...

