Conte risponde a Draghi: «Si è tolto un sassolino dalla scarpa ma non ha strategie sul gas» (Di sabato 17 settembre 2022) «Ieri è stata forse l’ultima occasione ufficiale in cui il premier Draghi ha parlato. Poteva anche fare un bilancio della sua azione di governo, poteva farlo con il linguaggio di verità. Prendere atto del fatto che, ad esempio, c’è stato un fallimento in Europa. Sono passati sette mesi e non abbiamo avuto alcuna strategia per il gas, questo andava detto. Si è tolto invece qualche sassolino dalle scarpe». Sono queste le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte pronunciate a Enna. Le dichiarazioni arrivano dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio uscente Mario Draghi che ieri aveva fatto un riferimento al suo predecessore. «La credibilità internazionale arriva insieme alla trasparenza», ha dichiarato ieri Draghi, specificando che «se ci si indebolisce fuori ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) «Ieri è stata forse l’ultima occasione ufficiale in cui il premierha parlato. Poteva anche fare un bilancio della sua azione di governo, poteva farlo con il linguaggio di verità. Prendere atto del fatto che, ad esempio, c’è stato un fallimento in Europa. Sono passati sette mesi e non abbiamo avuto alcuna strategia per il gas, questo andava detto. Si èinvece qualchedalle scarpe». Sono queste le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppepronunciate a Enna. Le dichiarazioni arrivano dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio uscente Marioche ieri aveva fatto un riferimento al suo predecessore. «La credibilità internazionale arriva insieme alla trasparenza», ha dichiarato ieri, specificando che «se ci si indebolisce fuori ...

