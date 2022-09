Clio Evans, chi è la moglie di Lele Spedicato dei Negramaro (Di sabato 17 settembre 2022) Clio Evans è la moglie di Emanuele “Lele” Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, colpito da un’emorragia cerebrale qualche anno fa Classe 1981, Clio è un donna solare e dinamica, con una grande voglia di vivere e un’anima artistica. Suo padre è inglese, mentre sua madre è greca, ma lei è nata a Rom dove si è diplomata in stilista di moda. In seguito ha conseguito la laurea in Lingue e Culture straniere, coltivando la passione per il teatro. Nel corso degli anni si è esibita su diversi palcoscenici in giro per il mondo, realizzando anche un interessante progetto con il regista Luciano Melchionna, intitolato Dignità Autonome di Prostituzione. Appassionata di yoga e jogging, parla perfettamente greco, inglese, portoghese e, ovviamente, l’italiano. Ha studiato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 settembre 2022)è ladi Emanuele “, il chitarrista dei, colpito da un’emorragia cerebrale qualche anno fa Classe 1981,è un donna solare e dinamica, con una grande voglia di vivere e un’anima artistica. Suo padre è inglese, mentre sua madre è greca, ma lei è nata a Rom dove si è diplomata in stilista di moda. In seguito ha conseguito la laurea in Lingue e Culture straniere, coltivando la passione per il teatro. Nel corso degli anni si è esibita su diversi palcoscenici in giro per il mondo, realizzando anche un interessante progetto con il regista Luciano Melchionna, intitolato Dignità Autonome di Prostituzione. Appassionata di yoga e jogging, parla perfettamente greco, inglese, portoghese e, ovviamente, l’italiano. Ha studiato ...

