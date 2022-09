“Caro Autore, ti scrivo…” Ecco chi sono i vincitori a Pordenonelegge (Di sabato 17 settembre 2022) 352 lettere arrivate, 4 appuntamenti tutti sold-out, 1 ex aequo: sono i dati dell’edizione 2022 di “Caro Autore, ti scrivo…”, lo storico contest di Fondazione Pordenonelegge.it che propone ai giovani 11-14enni di scrivere la propria recensione in forma di lettera all’autrice e all’Autore del cuore, scegliendo fra un poker di libri selezionati. «I quattro appuntamenti legati al “Caro Autore” – dichiara la curatrice di Pordenonelegge Valentina Gasparet – hanno registrato tutti il sold out, sono stati stupendi, spesso molto commoventi, nell’edizione che ha riportato in presenza le scuole a Pordenonelegge». Quest’anno i partecipanti hanno inviato le loro lettere ad Anna Woltz, che firma il ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 settembre 2022) 352 lettere arrivate, 4 appuntamenti tutti sold-out, 1 ex aequo:i dati dell’edizione 2022 di “, ti”, lo storico contest di Fondazione.it che propone ai giovani 11-14enni di scrivere la propria recensione in forma di lettera all’autrice e all’del cuore, scegliendo fra un poker di libri selezionati. «I quattro appuntamenti legati al “” – dichiara la curatrice diValentina Gasparet – hanno registrato tutti il sold out,stati stupendi, spesso molto commoventi, nell’edizione che ha riportato in presenza le scuole a». Quest’anno i partecipanti hanno inviato le loro lettere ad Anna Woltz, che firma il ...

