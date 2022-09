Calcio | Salernitana-Lecce 1-2 | decide Strefezza

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 17 settembre 2022) Colpo delnel primo anticipo della settima giornata del campionato di serie A. La formazione salentina vince a Salerno 2-1. La squadra di Baroni (non in panchina per squalifica) limita i padroni di casa e riesce a colpire. Il gol del vantaggio lo ha firmato Ceesay al 43' abile a superare anche Sepe e a despositare in rete. L'1-1 a causa di una autorete di Gonzàlez J. al 55'. Candreva calcia un angolo molto teso a rientrare, maldestramente Gonzalez con il sinsitro tenta il rinvio ma devia nella propria porta.in vantaggio con Assan Ceesay al 43'. Poi il pari di Ceesay ed il gol partita all'82' diche riceve palla al limite dell'area spostato a sinistra, rientra superando Daniliuc e con il destro fulmina Sepe.7^ Giornata1-2; sabato 17 settembre ore 15 ...