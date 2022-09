Anna Pettinelli | con quei tacchi fa sognare i fan | Che gambe

(Di sabato 17 settembre 2022) Le immagini dihanno fatto in men che non si dica il giro del web: l’avete vista conaltissimi? Incredibile, guardate cheda favola. La star di Amici non manca mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Al centro dell’attenzione è finito un altro dei suoi proverbiali L'articolo, confai fan Chechemusica.it.

Un party al quale hanno partecipato tantissimi personaggi dello spettacolo: dalla cara amica Mara Venier a Marina La Rosa, passando per Stefania Orlando,, Claudio Santamaria, Salvo ...Ci sono Claudio Santamaria con la sua Francesca Barra, Stefania Orlando, in black and white, Francesco Rutelli con Barbara Palombelli,con Graziano Scarabicchi. La scaletta prevede ...Musica, colori, tanto divertimento sorrisi per la festa di Alberto Matano . In un locale di Roma il giornalista nato a Catanzaro e attuale conduttore de "La ...Le novità sul cast di Amici 22: confermato il ritorno di Arisa, esclusa dai professori anche Veronica Peparini ...