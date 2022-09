Alluvione Marche | diretta Identificata undicesima vittima | è un 47enne di Arcevia il sindaco | «Non uscite e salite ai piani alti»

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - EnricoLetta : Fermiamo la nostra campagna elettorale nelle #Marche. In segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie c… - Ultron65 : RT @tempoweb: #Alluvione #Marche, manca l’acqua potabile in case e ospedali. Centri isolati #17settembre #iltempoquotidiano - Ultron65 : RT @tempoweb: #Alluvione #Marche, il tragico bilancio è di 11 morti. Ma ci sono ancora due dispersi, tra cui un bimbo #17settembre #iltempo… -

RaiNews

Il resto è già visto e sentito in altre sciagure C'è stata un', una tempesta nelle, ci sono morti, feriti e dispersi, e allora il giornale ti chiama, ti chiede di andare, capire, ...Doppio filone per l'inchiesta: acquisiti atti sul mancato allarme e i ritardi dei lavori sugli argini. Le ricerche per trovare il bambino di otto anni e Brunella Chiù, la mamma di ... Alluvione Marche: recuperata l'11esima vittima. Continuano le ricerche dei 2 dispersi - I Vigili del Fuoco del Veneto mandano mezzi per aiuti alle Marche - I Vigili del Fuoco del Veneto mandano mezzi per aiuti alle Marche Sabato 17 Settembre 2022, 10:40 Solo pochi secondi per mettersi in salvo, mentre la furia dell'alluvione trascinava via ogni cosa. Solo pochi secondi… Leggi ...Undici morti e 2 dispersi. È il bilancio del secondo giorno di ricerche dopo l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio le Marche.