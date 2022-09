Abbonamento obbligatorio ai mezzi La rivolta degli studenti universitari

mastanto : @AnnaMariaDeFalc Oltre alla TV è obbligatorio anche l'abbonamento Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) con profi… - GonnelliLuca : Anche chi non usa i mezzi deve pagare l'abbonamento. Follia. La gestione dei trasporti è francese. Bus,… - LCiappeddu : Mediaset è imparziale mentre la Rai con i soldi nostri è faziosa oltre ogni limite ! Togliere subito l’abbonamento… -

LA NAZIONE

Protesta contro la tariffa inserita nella retta. 'Spesa inutile per chi non li usa'. L'Ateneo: 'Calmiera i ...Intrattenimento Pluscomprende Sky Tv (intrattenimento, serie, documentari) e Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi. Per il lancio è prevista una promozione ... UniFi, la rabbia degli studenti: "Chi non usa i bus non deve pagare l'abbonamento" Riapre la Campagna Abbonamenti 2022/23 per dare la possibilità a tutti i tifosi che non lo hanno ancora fatto di assicurarsi il proprio posto allo stadio ed accompagnare il cammino dei ragazzi di mist ...Riapre la Campagna Abbonamenti 2022/23 per dare la possibilità a tutti i tifosi che non lo hanno ancora fatto di assicurarsi il proprio posto allo stadio ed accompagnare il cammino dei ragazzi di mist ...