Welfare | Ebiten | ultima tappa del progetto Ialf a Taranto

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo Bari, Lecce e Foggia, l’ente bilateraleistituito da Sistema Impresa, Confsal, Fesica e Fisals è pronto a presentare ail‘In Armonia Lavoro e Famiglia –’ sostenuto finanziariamente da Regione Puglia. Un’iniziativa nata per diffondere nelle aziende del territorio le buone prassi in materia di flessibilità organizzativa,aziendale e pari opportunità. Ilha la finalità di estendere anche nel bacino locale delle Pmi i contenuti del bando regionale dal titolo ‘Misure di promozione delaziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly’, che vuole promuovere i temi della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’evento si svolgerà giovedì 22 settembre, dalle ore 11.00 alle ...

Domenico Orabona, presidente di, ha dichiarato: "Tra le missioni dic'è la promozione delle buone prassi in tema disussidiario. Un compito che ci affidano le parti sociali per ...Regione Puglia esostengono azioni di flessibilità lavorativa e l'occupazione femminile. Welfare aziendale e pari opportunità, il progetto Ialf presentato in Asi Bari Roma, 16 set. (Labitalia) – Dopo Bari, Lecce e Foggia, l’ente bilaterale Ebiten istituito da Sistema Impresa, Confsal, Fesica e Fisals è pronto a presentare a Taranto il progetto ‘In Armonia Lavoro e ...