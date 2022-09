Valencia vs Celta Vigo – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 16 settembre 2022) Sia il Valencia che il Celta Vigo cercheranno di riprendersi dalle sconfitte quando continueranno le rispettive campagne della Liga con uno scontro al Mestalla sabato 17 settembre sera. I padroni di casa, dodicesimi in classifica, entreranno in campo dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Rayo Vallecano, mentre il Celta, decimo in classifica, ha subito una sconfitta per 4-1 contro l’Atletico Madrid l’ultima volta. Il calcio di inizio di Valencia vs Celta Vigo è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Valencia vs Celta Vigo a che punto sono le due squadre Valencia Il Valencia ha vinto due volte e perso tre delle sue cinque partite di Liga in questa stagione, con sei punti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 settembre 2022) Sia ilche ilcercheranno di riprendersi dalle sconfitte quando continueranno le rispettive campagne della Liga con uno scontro al Mestalla sabato 17 settembre sera. I padroni di casa, dodicesimi in classifica, entreranno in campo dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Rayo Vallecano, mentre il, decimo in classifica, ha subito una sconfitta per 4-1 contro l’Atletico Madrid l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha vinto due volte e perso tre delle sue cinque partite di Liga in questa stagione, con sei punti ...

