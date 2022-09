Ultime Notizie – Elezioni 2022, Conte al top in tv e sui social (Di venerdì 16 settembre 2022) Giuseppe Conte numero 1 in tv e sui social in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Il leader del M5S si conferma al top per presenza sul piccolo schermo per ‘parlato’ e supera Giorgia Meloni nelle interazioni sui social network. Sono alcuni dei dati che tra il 4 e il 10 settembre sono stati raccolti e analizzati sul fronte tv e social. I dati relativi al parlato tv dei soggetti politici e istituzionali nei telegiornali e nei programmi sono di fonte Geca Italia. I dati relativi alla social Audience sono di fonte Sensemakers attraverso la piattaforma Shareablee. L’analisi realizzata in esclusiva per Prima Comunicazione da Sensemakers e Geca ha l’obiettivo di monitorare e incrociare l’esposizione sul mezzo televisivo e sulle principali piattaforme di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Giuseppenumero 1 in tv e suiin vista dellepolitichedel 25 settembre. Il leader del M5S si conferma al top per presenza sul piccolo schermo per ‘parlato’ e supera Giorgia Meloni nelle interazioni suinetwork. Sono alcuni dei dati che tra il 4 e il 10 settembre sono stati raccolti e analizzati sul fronte tv e. I dati relativi al parlato tv dei soggetti politici e istituzionali nei telegiornali e nei programmi sono di fonte Geca Italia. I dati relativi allaAudience sono di fonte Sensemakers attraverso la piattaforma Shareablee. L’analisi realizzata in esclusiva per Prima Comunicazione da Sensemakers e Geca ha l’obiettivo di monitorare e incrociare l’esposizione sul mezzo televisivo e sulle principali piattaforme di ...

