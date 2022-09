Spezia-Sampdoria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di venerdì 16 settembre 2022) Spezia-Sampdoria (sabato 17 settembre alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022)(sabato 17 settembre alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie...

gippu1 : Chissà che squadra bellina crede di allenare #Allegri: la Juventus è quartultima in serie A per tiri nello specchio… - SampNews24 : Biglietti #SpeziaSampdoria, controlli preventivi: possibile l’annullamento - MU2solutions : @AndreCardi Salernitana-Lecce 2-2 Bologna-Empoli 1-2 Spezia-Sampdoria 1-1 Torino-Sassuolo 1-0 Udinese-Inter 0-1 Cr… - papero0007 : @AndreCardi #PronoTwitter07 Salernitana-Lecce 2-1 Bologna-Empoli 0-1 Spezia-Sampdoria 1-1 Torino-Sassuolo 0-2 Udin… - Dalla_SerieA : Esercitazioni tattiche in chiave-Spezia, venerdì rifinitura e conferenza - -