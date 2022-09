Serie B 2022/23: Bianchi la decide nel recupero, tra Brescia e Benevento è 1-0 (Di venerdì 16 settembre 2022) Non un gran match al Mario Rigamonti di Brescia tra Brescia e Benvento nel match valevole per la sesta giornata della Serie B 2022/23. Gara che non va mai forte, andando a rilento per tutto il primo tempo di gioco. L’unica cosa da segnalare è l’infortunio del campano Karic, costretto al cambio, e il cui posto viene preso da Koutsoupias. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Il secondo tempo inizia esattamente come era iniziato il primo. Molto lentamente e poco da segnalare, con il Benevento che rimane dietro a difendere il risultato e il Brescia che, nonostante un possesso leggermente superiore, ugualmente come il numero di tiri, non si rende mai pericoloso, anche se almeno un gol lo avrebbe meritato…e lo riesce anche a trovare, al minuto 92?, con il neo entrato Fulvio ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Non un gran match al Mario Rigamonti ditrae Benvento nel match valevole per la sesta giornata della/23. Gara che non va mai forte, andando a rilento per tutto il primo tempo di gioco. L’unica cosa da segnalare è l’infortunio del campano Karic, costretto al cambio, e il cui posto viene preso da Koutsoupias. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Il secondo tempo inizia esattamente come era iniziato il primo. Molto lentamente e poco da segnalare, con ilche rimane dietro a difendere il risultato e ilche, nonostante un possesso leggermente superiore, ugualmente come il numero di tiri, non si rende mai pericoloso, anche se almeno un gol lo avrebbe meritato…e lo riesce anche a trovare, al minuto 92?, con il neo entrato Fulvio ...

