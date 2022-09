Salernitana, serata ‘no’: il Lecce passa 2-1 all’Arechi (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAll’”Arechi” la Salernitana viene superata dal Lecce. All’11 occasione per gli ospiti con una conclusione da buona posizione di Ceesay che termina di poco a lato. Al 14? ci provano i granata: cross di Candreva e rovesciata di Mazzocchi che termina a lato. Al 42? Salernitana pericolosa: cross di Candreva e colpo di testa di Mazzocchi da ottima posizione che finisce largo. Al 43? Lecce in vantaggio con Ceesay che supera Sepe e realizza lo 0-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco. AL 4? della ripresa ci provano i granata con una conclusione di Kastanos deviata che viene bloccata da Falcone. Al 9? grande occasione per piatek che calcia in diagonale, Falcone respinge in angolo. Al 10? pareggio della Salernitana: angolo di Candreva e deviazione sfortunata di Gonzalez nella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAll’”Arechi” laviene superata dal. All’11 occasione per gli ospiti con una conclusione da buona posizione di Ceesay che termina di poco a lato. Al 14? ci provano i granata: cross di Candreva e rovesciata di Mazzocchi che termina a lato. Al 42?pericolosa: cross di Candreva e colpo di testa di Mazzocchi da ottima posizione che finisce largo. Al 43?in vantaggio con Ceesay che supera Sepe e realizza lo 0-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco. AL 4? della ripresa ci provano i granata con una conclusione di Kastanos deviata che viene bloccata da Falcone. Al 9? grande occasione per piatek che calcia in diagonale, Falcone respinge in angolo. Al 10? pareggio della: angolo di Candreva e deviazione sfortunata di Gonzalez nella ...

aSalerno_it : #salerno Salernitana, le pagelle... granata di una serata storta - SalernoSport24 : ???Le pagelle dei granata. Daniliuc e Candreva le note liete della serata. Male Vilhena, Dia e Mazzocchi. Piatek ci… - aboutjklub : Sampdoria vs Juventus 0-0 Salernitana vs Sampdoria 4-0 Juventus vs Roma 1-1 Udinese vs Roma 4-0 Fiorentina vs Juv… - bruso71 : @Omar59417381 Omar puo' anche essere che era una serata no, anche perchè dopo quella farsa con la salernitana , fac… - SalernoSport24 : ??? Importanti novità in vista della serata di domani. In occasione di #Salernitana-#Lecce saranno messe a disposizi… -