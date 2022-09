Ritardi nelle consegne - L'Agcm apre un'istruttoria su Arval (Di venerdì 16 settembre 2022) La promessa era di "veicoli in pronta consegna" ovvero in tempi rapidi e certi. Pobabilmente per questo impegno, sottolineato in una nota, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un procedimento istruttorio per presunte condotte ingannevoli e aggressive contro Arval Service Lease Italia S.p.A. L'Agcm, si legge nel comunicato, ha agito dopo "diverse segnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori che lamentavano gravi Ritardi nelle consegne dei veicoli ordinati, nonostante siano stati pagati regolarmente anticipi e depositi precauzionali". Una prassi, quella dei Ritardi delle consegne di cui gli adetti ai lavori non si stupiscono per nulla, a partire dai fleet manager alle prese tutti i giorni con comunicazioni di Ritardi, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 settembre 2022) La promessa era di "veicoli in pronta consegna" ovvero in tempi rapidi e certi. Pobabilmente per questo impegno, sottolineato in una nota, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un procedimento istruttorio per presunte condotte ingannevoli e aggressive controService Lease Italia S.p.A. L', si legge nel comunicato, ha agito dopo "diverse segnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori che lamentavano gravidei veicoli ordinati, nonostante siano stati pagati regolarmente anticipi e depositi precauzionali". Una prassi, quella deidelledi cui gli adetti ai lavori non si stupiscono per nulla, a partire dai fleet manager alle prese tutti i giorni con comunicazioni di, ...

