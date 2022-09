Questa foto non mostra un esperto di esplosivi ucraino, ma un criminale americano (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 12 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si vede la foto di un uomo accompagnata da un commento che recita: «Lui è Fëdor Kaczynskiev, esperto di esplosivi ucraino. Fu il primo a denunciare la presenza di armamenti americani nella sua nazione. Dichiarato scomparso a Odessa ad aprile. Affermò “l’ingresso ucraino nella NATO e le sue conseguenze saranno disastrose per la razza umana”». Si tratta di un contenuto circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Prima di tutto è necessario sottolineare che non esiste alcuna notizia che parla della scomparsa di un certo «Fëdor Kaczynskiev», né di una denuncia fatta da una persona con questo nome sulla presenza di armamenti americani in Ucraina. Inoltre, la foto che accompagna ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 12 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si vede ladi un uomo accompagnata da un commento che recita: «Lui è Fëdor Kaczynskiev,di. Fu il primo a denunciare la presenza di armamenti americani nella sua nazione. Dichiarato scomparso a Odessa ad aprile. Affermò “l’ingressonella NATO e le sue conseguenze saranno disastrose per la razza umana”». Si tratta di un contenuto circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Prima di tutto è necessario sottolineare che non esiste alcuna notizia che parla della scomparsa di un certo «Fëdor Kaczynskiev», né di una denuncia fatta da una persona con questo nome sulla presenza di armamenti americani in Ucraina. Inoltre, lache accompagna ...

