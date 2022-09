Promozione e prevenzione ti salvano la vita (Di venerdì 16 settembre 2022) In letteratura medica diversi studi scientifici hanno dimostrato l’estrema importanza della prevenzione per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità e, di conseguenza, per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita. Infatti, quasi l’80% dei casi di malattie cardiache e gli eventi cerebrovascolari possono essere evitati modificando le proprie abitudini quotidiane. In una corretta concezione di salute, Promozione e prevenzione si basano su una stretta interconnessione di azioni che coinvolgono diversi settori della società, da quelli ambientali a quelli economici, fino a quelli culturali: è fondamentale, infatti, avere la consapevolezza dei rischi abbinati a comportamenti quotidiani scorretti che possono compromettere, anche gravemente, il proprio stato di salute. In questo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022) In letteratura medica diversi studi scientifici hanno dimostrato l’estrema importanza dellaper ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità e, di conseguenza, per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della. Infatti, quasi l’80% dei casi di malattie cardiache e gli eventi cerebrovascolari possono essere eti modificando le proprie abitudini quotidiane. In una corretta concezione di salute,si basano su una stretta interconnessione di azioni che coinvolgono diversi settori della società, da quelli ambientali a quelli economici, fino a quelli culturali: è fondamentale, infatti, avere la consapevolezza dei rischi abbinati a comportamenti quotidiani scorretti che possono compromettere, anche gravemente, il proprio stato di salute. In questo ...

