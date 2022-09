Pallotte cacio e ova | ricetta di Davide Nanni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 settembre 2022) E’ diladellee ova di oggi 16 settembre 2022 dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Niente di più semplice ed è anche unaeconomica perché lesono polpette fatte con formaggio, uova e mollica di pane, niente carne. E’ una delle ricette che piace a tutta la famiglia, è ladellee ova con sugo al pomodoro ma ovviamente le polpette prima le friggiamo. Completiamo laE’ sempre mezzogiorno del venerdì con il formaggio grattugiato e del basilico fresco. Ecco come si fanno lee ova ma non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici. Ricette E’ sempre ...