Napoli, il c.t. della Georgia: «Kvaratskhelia è uno spirito libero, ma deve continuare a studiare»

Il c.t. della Georgia Sagnol ha parlato del momento che sta vivendo Kvaratskhelia con il Napoli Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, in una intervista riportata dal Corriere del Mezzogiorno ha parlato del momento che sta vivendo Kvaratskhelia con il Napoli. LE PAROLE – «Siamo d'accordo con Spalletti al 100%. Kvara è un giocatore che dovrebbe avere molta libertà in campo. È un giocatore dallo spirito libero, uno di quelli che amano avere spazi. Dopo la partita contro la Bulgaria, gli ho detto che non si può sempre decidere da soli il destino di una partita. Non dobbiamo dimenticare comunque che ha solo 21 anni. Qualsiasi errore faccia oggi, non lo ripeterà tra sei mesi o tra due anni.

