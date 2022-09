Mourinho aggancia Ferguson: è l'allenatore con più vittorie in Europa (Di venerdì 16 settembre 2022) Mourinho porta a casa tre punti benedetti dopo la vittoria con l'Helsinki, ma non solo. Lo Special One grazie al 3-0 sull'Helsinki aggancia... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022)porta a casa tre punti benedetti dopo la vittoria con l'Helsinki, ma non solo. Lo Special One grazie al 3-0 sull'Helsinki...

TMit_news : Grazie ai 3 punti raccolti in #RomaHJK, #Mourinho aggancia #Ferguson e diventa l'allenatore ????? con più partite vin… - LCKekkoDL98 : RT @TMit_news: Grazie ai 3 punti raccolti in #RomaHJK, #Mourinho aggancia #Ferguson e diventa l'allenatore ????? con più partite vinte ?? nell… - Musashinho7 : RT @TMit_news: Grazie ai 3 punti raccolti in #RomaHJK, #Mourinho aggancia #Ferguson e diventa l'allenatore ????? con più partite vinte ?? nell… - auzeei : RT @TMit_news: Grazie ai 3 punti raccolti in #RomaHJK, #Mourinho aggancia #Ferguson e diventa l'allenatore ????? con più partite vinte ?? nell… - Ale_Pas94 : RT @TMit_news: Grazie ai 3 punti raccolti in #RomaHJK, #Mourinho aggancia #Ferguson e diventa l'allenatore ????? con più partite vinte ?? nell… -