Marche, emergenza alluvioni: 7 morti e 3 dispersi. "Caduti in tre ore sei mesi di pioggia" (Di venerdì 16 settembre 2022) I forti fenomeni di maltempo che sono arrivati con la fine dell'estate sono tornati a colpire il centro Italia. Secondo la protezione civile sarebbe piovuta in tre ore la metà dell'acqua che cade in un anno, 400 millimetri. Le strade dei centri urbani si sono trasformate in torrenti, trascinando auto e passanti e uccidendone sette in provincia di Ancona, quattro a Ostra , una a Trecastelli, una a Barbara e una a a Bettolelle. Altri tre i dispersi, tra cui un bambino che era rimasto bloccato in auto con la madre. La donna è riuscita a uscire dall'auto portando in braccio il piccolo, ma entrambi sono stati trascinati via dal fango e dall'acqua. I vigili del fuoco hanno poi recuperato la donna, ma ancora non c'è traccia del figlio. I comuni hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, e in alcuni casi a rifugiarsi ai piani alti. Molte abitazione ai primi piani sono ...

