Manuel Agnelli e Achille Lauro alla Italian Tech Week: come iscriversi per vederli dal vivo (Di venerdì 16 settembre 2022) Basta registrarsi qui per prenotare un invito gratuito alla conference sulla tecnologia e l'innovazione che si svolgerà il 29 e 30 settembre prossimi a Torino. E che avrà tra i suoi ospiti anche i due artisti Italiani Leggi su repubblica (Di venerdì 16 settembre 2022) Basta registrarsi qui per prenotare un invito gratuitoconference sulla tecnologia e l'innovazione che si svolgerà il 29 e 30 settembre prossimi a Torino. E che avrà tra i suoi ospiti anche i due artisti

Undo87918743 : @MangiaAgnelli @thisismaneskin Trovavo noiosi gli Afterhours e, dopo Manuel Agnelli, anche i Twilight Singers erano… - Rock_et_Gnock : @soloioenessuno @settecoppeotto Manuel Agnelli ?? - Psyclo_Bo : @etexsurge Manuel Agnelli... Era il cantante degli Afterhours, ma non so perché stia tra Letta e quell'altro con la barba. - Psyclo_Bo : @ChadChef5 Ma Manuel Agnelli non era negli Afterhours? - ethaneskin : Aaron mi ricorda un po’ Manuel agnelli e Aimone dei fask. Molto bravo però mi piace #Amici22 -