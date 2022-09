Lo streaming «delle stelle» arriva in Italia (Di venerdì 16 settembre 2022) È arrivato in Italia da sole 24 ore e già sta facendo parlare di sé. Sarà perché il suo nome rimanda all’epoca d’oro di Hollywood, sarà perché è il primo a essere riuscito a convincere Sylvester Stallone a girare una serie televisiva, o forse perché Roberto Benigni l’ha scelto per il suo prossimo spettacolo; qualsiasi sia il motivo Paramount + ha tutti gli attributi per sfidare i giganti dello streaming. La piattaforma di streaming - disponibile in offerta a 4.99 per la prima settimana di lancio - arriva nel nostro Paese con oltre 9.000 ore di contenuti, dai grandi film d’archivio come il Padrino a produzioni originali come la serie Tulsa King. A poche ore dal debutto ufficiale, prima del grande evento a Cinecittà, Panorama.it ha parlato con Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 settembre 2022) Èto inda sole 24 ore e già sta facendo parlare di sé. Sarà perché il suo nome rimanda all’epoca d’oro di Hollywood, sarà perché è il primo a essere riuscito a convincere Sylvester Stallone a girare una serie televisiva, o forse perché Roberto Benigni l’ha scelto per il suo prossimo spettacolo; qualsiasi sia il motivo Paramount + ha tutti gli attributi per sfidare i giganti dello. La piattaforma di- disponibile in offerta a 4.99 per la prima settimana di lancio -nel nostro Paese con oltre 9.000 ore di contenuti, dai grandi film d’archivio come il Padrino a produzioni originali come la serie Tulsa King. A poche ore dal debutto ufficiale, prima del grande evento a Cinecittà, Panorama.it ha parlato con Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of ...

