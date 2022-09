LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Espargaró in testa, Bagnaia insegue. Bene Bastianini e Marquez (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Riepiloghiamo la top 10 attuale delle FP1: 1 Aleix Espargaró (ESP) 1:48.6862 FRANCESCO Bagnaia (ITA) +0.012 3 Alex Rins (ESP) +0.089 4 Johann Zarco (FRA) +0.1965 ENEA Bastianini (ITA) +0.238 6 Takaaki Nakagami (JPN) +0.292 7 Miguel OLIVEira (POR) +0.319 8 Fabio Quartararo (FRA) +0.3999 FRANCO MORBIDELLI (ITA) +0.402 10 Marc Marquez (ESP) +0.521 10.28 Sale in sesta posizione Takaaki Nakagami con 1:48.978, +0.292 da Espargaró. 10.26 Negli ultimi giri Marc Marquez, con una certa costanza, gira sull’1:51 (gomme medie sia nell’anteriore che nel posteriore). Rientra in pista Francesco Bagnaia. 10.24 Va lungo anche Fabio Quartararo, in curva 8, finisce sulla ghiaia ma senza ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 Riepiloghiamo la top 10 attuale delle FP1: 1 Aleix(ESP) 1:48.6862 FRANCESCO(ITA) +0.012 3 Alex Rins (ESP) +0.089 4 Johann Zarco (FRA) +0.1965 ENEA(ITA) +0.238 6 Takaaki Nakagami (JPN) +0.292 7 Miguel Oira (POR) +0.319 8 Fabio Quartararo (FRA) +0.3999 FRANCO MORBIDELLI (ITA) +0.402 10 Marc(ESP) +0.521 10.28 Sale in sesta posizione Takaaki Nakagami con 1:48.978, +0.292 da. 10.26 Negli ultimi giri Marc, con una certa costanza, gira sull’1:51 (gomme medie sia nell’anteriore che nel posteriore). Rientra in pista Francesco. 10.24 Va lungo anche Fabio Quartararo, in curva 8, finisce sulla ghiaia ma senza ...

