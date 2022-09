LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Farfalle contro tutti, serve essere più forti delle giurie! (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gara – La tripletta d’oro di Sofia Raffaeli Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di Ginnastica ritmica. Dopo la tripletta d’oro firmata da Sofia Raffaeli nelle Finali di Specialità, l’Italia si stringe attorno alle sue Farfalle che andranno a caccia del titolo iridato nel concorso generale a squadre. La nostra Nazionale scenderà in pedana a Sòfia (Bulgaria) con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio: Alessia Maurelli e compagne sono le grandi favorite della vigilia e vogliono riscattare lo scippo subito agli Europei tre mesi fa. A Tel Aviv vennero letteramente derubate della medaglia d’oro, assegnata scandalosamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazionegara – La tripletta d’oro di Sofia Raffaeli Buongiorno e benvenuti alladeidi. Dopo la tripletta d’oro firmata da Sofia Raffaeli nelle Finali di Specialità, l’Italia si stringe attorno alle sueche andranno a caccia del titolo iridato nel concorso generale a squadre. La nostra Nazionale scenderà in pedana a Sòfia (Bulgaria) con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio: Alessia Maurelli e compagne sono le grandi favorite della vigilia e vogliono riscattare lo scippo subito agli Europei tre mesi fa. A Tel Aviv vennero letteramente derubate della medaglia d’oro, assegnata scandalosamente ...

