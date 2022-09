LIVE – Berrettini-Baez 6-2 5-2 | fase a gironi Coppa Davis 2022 | RISULTATO IN DIRETTA

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ile latestuale di, primo incontro di singolare di Italia-Argentina nella seconda sfida delladellaper i ragazzi guidati da capitan Volandri. Dopo la buona reazione nel suo match d’esordio contro Coric, in cui Matteo ha espresso un ottimo tennis nel secondo e terzo set, ora l’azzurro è chiamato ad una conferma contro il giovane, reduce da un periodo non felicissimo dal punto di vista dei risultati. La superficie piuttosto lenta per essere indoor certamente non svantaggio troppo l’argentino, maha dimostrato di essersi adattato bene durante il primo match. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale dalle ore ...

Ore 15:29 - Devastante: 3 - 0 13' di gioco, 3 - 0 per Matteo. In difficoltà l'argentino Baez, che non sembra riuscire a reggere il ritmo del tennista romano. Ore 15:25 - Subito ...Italia in campo a Bologna contro l'Argentina nella seconda sfida del girone A di Coppa Davis: in palio il pass per le Finals di Malaga di fine novembre. Subito- Baez, poi esordio di Sinner contro Cerundolo. Chiude il programma il doppio Bolelli/Fognini contro Gonzalez/Zeballos. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul ...Il live e la diretta testuale di Berrettini-Baez, primo incontro di singolare di Italia-Argentina nella seconda sfida della fase a gironi della Coppa Davis 2022.• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Dopo aver battuto la Croazia gli azzurri con una vittoria raggiungerebbero infatti le Finals di Malaga ...