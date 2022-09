Draghi nelle Marche dopo l’alluvione: «È un disastro». Contestato il governatore Acquaroli: «Dove eravate ieri sera?» – Il video (Di venerdì 16 settembre 2022) «Qui è un disastro. C’è un grosso problema idrogeologico. Noi faremo tutto il possibile. Forza, lo Stato è con voi». Con queste parole il presidente del consiglio Mario Draghi si è rivolto ai cittadini di Pianello di Ostra, uno dei luoghi più colpiti dall’alluvione che nelle ultime ore ha sconvolto le Marche, causando almeno dieci morti e quattro dispersi. In visita nel paese in provincia di Ancona, il premier, ancora prima di partecipare alle riunioni operative, ha voluto mostrare vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo. «Vi abbracciamo tutti, vi siamo vicini e contate su di noi», ha detto. Poche ore fa il presidente ha anche annunciato lo stanziamento di cinque milioni di euro «per le prime necessità». Mentre i Vigili del fuoco e la Protezione civile continuano a cercare i dispersi e a ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) «Qui è un. C’è un grosso problema idrogeologico. Noi faremo tutto il possibile. Forza, lo Stato è con voi». Con queste parole il presidente del consiglio Mariosi è rivolto ai cittadini di Pianello di Ostra, uno dei luoghi più colpiti dalcheultime ore ha sconvolto le, causando almeno dieci morti e quattro dispersi. In visita nel paese in provincia di Ancona, il premier, ancora prima di partecipare alle riunioni operative, ha voluto mostrare vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo. «Vi abbracciamo tutti, vi siamo vicini e contate su di noi», ha detto. Poche ore fa il presidente ha anche annunciato lo stanziamento di cinque milioni di euro «per le prime necessità». Mentre i Vigili del fuoco e la Protezione civile continuano a cercare i dispersi e a ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi nel pomeriggio ad Ostra nelle Marche per visitare i territori colpiti dal maltempo e presiedere alle… - Agenzia_Ansa : 'È un disastro. Faremo tutto il possibile'. Così il presidente del Consiglio Draghi, a Pianello di Ostra dopo l'ond… - LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - Fiora_C : RT @OGiannino: Draghi su coerenza internazionale: 'nei rapporti internazionali ci vuole coerenza nelle posizioni, non capovolgimenti e gira… - rafmonzy : RT @OGiannino: Draghi su coerenza internazionale: 'nei rapporti internazionali ci vuole coerenza nelle posizioni, non capovolgimenti e gira… -