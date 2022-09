Caserta | “In discussione? Stanco di queste cose Non meritavamo di perdere”

Leggi su anteprima24

Brescia – Le parole di Fabioal termine della sfida valevole per la sesta giornata di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo del Brescia. L'allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al "Rigamonti" per affrontare la formazione di Pep Clotet. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Sconfitta – Nel primo tempo siamo andati tante volte al cross, abbiamo avuto delle occasioni da rete che non abbiamo sfruttato. Nella ripresa loro sono partiti meglio ma non hanno avuto grandi opportunità. Oggi era una partita da pareggio,così fa male dal punto di vista del morale. Guardare adesso la classifica non serve, bisogna analizzare le ultime due sconfitte immeritate. Il calcio, però, è anche questo, dobbiamo lavorare ed essere più cattivi sotto ...