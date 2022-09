Calcio, i convocati dell’Italia Under 21 per le amichevoli contro Inghilterra e Giappone (Di venerdì 16 settembre 2022) L‘Italia Under 21 di Calcio riapre i battenti ed inizia la stagione 2022-2023 apprestandosi a giocare in casa due amichevoli: la Nazionale allenata da Paolo Nicolato affronterà a Pescara giovedì 22 l’Inghilterra ed a Castel di Sangro lunedì 26 il Giappone. Sono stati convocati nel complesso 28 azzurrini: nella lista diramata dal CT sono ben 5 gli esordienti, ovvero il portiere Elia Caprile (Bari), i difensori Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Ruggeri (Atalanta) e Alessandro Circati (Parma) e l’attaccante Luca Moro (Frosinone). I convocati dell’Italia Portieri: Elia Caprile (Bari), Alessandro Plizzari (Pescara), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone);Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Simone Canestrelli ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) L‘Italia21 diriapre i battenti ed inizia la stagione 2022-2023 apprestandosi a giocare in casa due: la Nazionale allenata da Paolo Nicolato affronterà a Pescara giovedì 22 l’ed a Castel di Sangro lunedì 26 il. Sono statinel complesso 28 azzurrini: nella lista diramata dal CT sono ben 5 gli esordienti, ovvero il portiere Elia Caprile (Bari), i difensori Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Ruggeri (Atalanta) e Alessandro Circati (Parma) e l’attaccante Luca Moro (Frosinone). IPortieri: Elia Caprile (Bari), Alessandro Plizzari (Pescara), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone);Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Simone Canestrelli ...

NCN_it : UFFICIALE – #Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: presenti #Meret, #DiLorenzo, #Politano,… - SportRepubblica : Under 21, i convocati di Nicolato per Inghilterra e Giappone: 5 le novità [aggiornamento delle 21:19] - SportRepubblica : Italia, i convocati di Mancini per Inghilterra e Ungheria: novità Provedel, Vicario e Mazzocchi. E c'è il ritorno d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - I convocati di Nicolato per le amichevoli con Inghilterra e Giappone - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - I convocati di Nicolato per le amichevoli con Inghilterra e Giappone -