Alluvione nelle Marche, crolla un ponte sul fiume Misa il drone in volo su Arcevia. Le immagini aeree dall’entroterra (Di venerdì 16 settembre 2022) Risalendo il corso del fiume Misa ci si rende conto di quanto la furia distruttrice dell’acqua abbia colpito anche nell’entroterra. Ad Arcevia, in provincia di Ancona, è crollato un ponte. Le immagini riprese dal drone sono impressionanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Risalendo il corso delci si rende conto di quanto la furia distruttrice dell’acqua abbia colpito anche nell’entroterra. Ad, in provincia di Ancona, èto un. Leriprese dalsono impressionanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - DR3CL16 : RT @Yon_Yonson71: Nelle #Marche in poche ore è caduto l'equivalente di 7 mesi di pioggia. Ma secondo i geni come Malan il cambiamento clima… - EcoCircolareCom : ?? Non è #maltempo, è #crisiclimatica! Di fronte alla drammatica #alluvione nelle Marche, è necessario comprendere c… -