Ultime Notizie – Nardella | Impossibile rigenerare o modificare Pnrr

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “La rigenerazione o la modifica, anche minima, delè ormai, rischieremmo seriamente di perdere tutti i 220 miliardi che spettano all’Italia, di cui un terzo a fondo perduto. Fratelli d’Italia ci dice che ilsi può rinegoziare e non succederà nulla? E’ falso”. E’ quando ha detto il sindaco di Firenze, Dario, intervenendo in collegamento alla festa nazionale della Confederazione Aepi (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese). “Quello che non si dice è che per qualunque tipo di modifica anche piccola – ha spiegato il sindaco di Firenze – il nuovo Governo avrebbe di fronte una procedura molto lunga che ci farebbe perdere mesi preziosi, stabilita da un regolamento votato da tutti gli stati europei. Una volta che il governo dovesse presentare la modifica (che già ...

Corriere : L’Ue condanna l’Ungheria di Orban: «Non è più democrazia». Lega e FdI votano contro - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Mosca avverte Usa: 'Se date missili a Kiev siete in guerra'. LIVE - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: Le Marche passa da zona acquamarina a zona ambra (metallizzata). - VincenzoLandi77 : RT @udogumpel: La Ue condanna l’Ungheria: «Non è più una democrazia» FdI e Lega votano contro, a difesa di Orban. Se volevate sapere qual è… -

Il Sole 24 ORE

TEMI:sauris protezione civile fvg salvataggio muccaMucca cade in un canale, la salva l'elicottero della Protezione Civile Furto alla Cms di Pavia di Udine: rubati circa ...- Nellesettimane ha fatto notizia l'utilizzo di TikTok, per molti politici una novità. Di ... commenti, allora il ruolo del giornalista come professionista chiamato a filtrare le, ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 17.978 nuovi casi (+2,44% in 7 giorni) e 60 vittime Roger Federer ha annunciato il suo addio al tennis. Il rapporto tra lo svizzero e il calcio: dal vicino ritorno al pallone all'amore per il Basilea ...A maggior ragione, questa verità prima è, meglio è (ELEZIONI- TUTTE LE NEWS IN DIRETTA) - (ELEZIONI POLITICHE - LA SFIDA DEL VOTO).