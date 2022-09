Ucraina, Zelensky coinvolto in un incidente stradale (Di giovedì 15 settembre 2022) Intorno all’una di notte una notizia rompe la calma piatta delle notizie notturne. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è stato coinvolto in un incidente d’auto. Lo scontro stradale è avvenuto a Kiev e il presidente, stando al portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, non è stato ferito gravemente. L’incidente di Zelensky Nykyforov in un post su Facebook ha fatto sapere che l’auto di Zelensky si è scontrata con un veicolo privato. Altri dettagli non sono stati precisati. “Il presidente è stato visitato da un medico – si legge nel post – non sono state riportate ferite gravi”. Ora c’è la polizia a indagare su quanto successo: “Le circostanze dell’incidente verranno accertate dalle forze dell’ordine”. Anche l’altro autista ha subito alcune ferite. ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 15 settembre 2022) Intorno all’una di notte una notizia rompe la calma piatta delle notizie notturne. Il presidente ucraino, Volodymyr, è statoin und’auto. Lo scontroè avvenuto a Kiev e il presidente, stando al portavoce presidenziale Serhii Nykyforov, non è stato ferito gravemente. L’diNykyforov in un post su Facebook ha fatto sapere che l’auto disi è scontrata con un veicolo privato. Altri dettagli non sono stati precisati. “Il presidente è stato visitato da un medico – si legge nel post – non sono state riportate ferite gravi”. Ora c’è la polizia a indagare su quanto successo: “Le circostanze dell’verranno accertate dalle forze dell’ordine”. Anche l’altro autista ha subito alcune ferite. ...

Agenzia_Ansa : L'auto su cui viaggiava Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non sa… - GiovaQuez : Zelensky ha visitato Izyum, nella regione nord-orientale di Kharkiv, dopo la riconquista della città da parte delle… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zel… - MLFranciolini : RT @carlasignorile: #Ucraina, il presidente #Zelensky coinvolto in un uncidente stradale. Avrebbe riportato ferite non gravi #Zelenskyy in… - zazoomblog : Ucraina von der Leyen a Kiev. Missili russi su una diga della città natale di Zelensky. Reuters: “Putin a marzo rif… -