Ucraina, Kiev denuncia gli orrori di Izjum: «Trovati 440 corpi in una fossa comune. Una delle più grandi sepolture di massa» (Di giovedì 15 settembre 2022) «A Izjum è stata trovata una fossa comune, tutti devono sapere cosa sta realmente accadendo», così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video messaggio su Telegram. Il riferimento è alla città nella regione di Kharkiv che ha assistito pochi giorni fa al ritiro delle truppe russe e alla riconquista dell’esercito ucraino. «Domani a Izjum ci saranno giornalisti ucraini e internazionali», ha continuato il presidente, «vogliamo che il mondo sappia cosa sta realmente accadendo e cosa ha portato l’occupazione russa. La Russia lascia morte ovunque e deve esserne ritenuta responsabile». La Polizia Ucraina fornisce il numero di corpi riTrovati nella fossa: «Circa 440. Una delle più grandi ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) «Aè stata trovata una, tutti devono sapere cosa sta realmente accadendo», così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video messaggio su Telegram. Il riferimento è alla città nella regione di Kharkiv che ha assistito pochi giorni fa al ritirotruppe russe e alla riconquista dell’esercito ucraino. «Domani aci saranno giornalisti ucraini e internazionali», ha continuato il presidente, «vogliamo che il mondo sappia cosa sta realmente accadendo e cosa ha portato l’occupazione russa. La Russia lascia morte ovunque e deve esserne ritenuta responsabile». La Poliziafornisce il numero dirinella: «Circa 440. Unapiù...

