Ucraina, Kiev accusa Russia: “Fossa comune a Izyum, oltre 400 morti” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Una Fossa comune” con i corpi di civili “è stata trovata a Izyum, nella regione di Kharkiv. Lì sono già iniziate le necessarie procedure. Maggiori informazioni, chiare e verificate, dovrebbero essere disponibili domani”. Lo annuncia il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video diffuso su Telegram. La città di Izyum, occupata per mesi dalla Russia, è stata recentemente liberata dalle forze ucraine. Zelensky, nei giorni scorsi, ha raggiunto l’area. Come riferisce Sky News, secondo Serhii Bolvinov, capo della polizia della regione di Kharkiv, nella Fossa comune sarebbero stati gettati circa 440 cadaveri. “Domani ci saranno giornalisti ucraini e internazionali a Izyum. Vogliamo che il mondo sappia cosa sta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Una” con i corpi di civili “è stata trovata a, nella regione di Kharkiv. Lì sono già iniziate le necessarie procedure. Maggiori informazioni, chiare e verificate, dovrebbero essere disponibili domani”. Lo annuncia il presidente dell’, Volodymyr Zelensky, in un video diffuso su Telegram. La città di, occupata per mesi dalla, è stata recentemente liberata dalle forze ucraine. Zelensky, nei giorni scorsi, ha raggiunto l’area. Come riferisce Sky News, secondo Serhii Bolvinov, capo della polizia della regione di Kharkiv, nellasarebbero stati gettati circa 440 cadaveri. “Domani ci saranno giornalisti ucraini e internazionali a. Vogliamo che il mondo sappia cosa sta ...

